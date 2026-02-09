Autore della doppietta che ha dato la vittoria alla Roma, Donyell Malen ha parlato così nel post partita.

LE PAROLE DI MALEN

Sembravi van Basten questa sera! Che emozioni provi dopo questa doppietta?

“No, lui è stato straordinario! Sono contento per la doppietta e per la vittoria, abbiamo giocato bene”.

Che giocatore è un profilo giovane come Pisilli?

“Niccolò è un grande calciatore, ci mette tanta energia. Ci servono i calciatori giovani e forti come lui”.

Malen a DAZN

Sul gol.

”Incredibile, una sensazione speciale, anche per l’atmosfera e il pubblico. Penso che oggi abbiamo giocato bene, quindi è stato tutto molto positivo”.

C’era Francesco Totti oggi allo stadio, e tu hai segnato un gol che lui segnava spesso qui all’Olimpico.

”Sì, lo so, l’ho visto sullo schermo durante la partita. Ho visto tanti suoi gol e l’ho visto segnare anche pallonetti incredibili, quindi è stato bello riuscire a fare una cosa del genere”.

Ora, quanti gol vuoi segnare da qui alla fine della stagione?

”Ho già segnato tre gol. Mi sto semplicemente godendo la stagione, quindi non voglio darmi un numero preciso. Voglio solo cercare di aiutare la squadra a raggiungere grandi obiettivi e continuare a vincere le partite”.