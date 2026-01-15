CORRERE DELLO SPORT (Chiara Zucchelli) – Cresciuto in una fattoria, quando non poteva giocare in giardino per il troppo freddo Donyell Malen convinceva il nonno a farlo palleggiare il salotto. Malen è cresciuto così e anche oggi, che ha la moda come passione così come le auto di lusso, la famiglia è la priorità.

È sposato con Delisha Chanayla, la fidanzata dell’adolescenza che lo ha seguito ovunque e ovviamente verrà anche a Roma. Delisha e Donyell hanno vissuto un momento complicato un paio di anni fa quando il figlio nacque prematuro e rischiò la vita, come la mamma. I bambini sono tre (London Felipe Lou, detto Lonnie, Adonis e Zlon) e visto che suo padre, ex calciatore del Suriname, non era molto presente, Malen dedica a loro ogni momento libero.

Nato in Olanda, si è spostato a Londra, ha vissuto e giocato a Dortmund: l’Europa la conosce. Ragazzo riservato, profondamente religioso, compirà 27 anni iI 19 gennaio. Cresciuto dalla mamma Mariska, tassista di notte cosi il giorno poteva fare 162 chilometri per portarlo all’allenamento, quando faceva il raccattapalle all’Ajax sognava la Champions.

Quando era a Dortmund frequentava spesso Haaland e a 9 anni palleggiava con Bergkamp. Il primo a credere nelle sue potenzialità fu Mino Raiola che, in un caffè di Amsterdam, lo conquistò scrivendo su un sottobicchiere: “Insegui grandi sogni, sacrificati, credici”.