Un’operazione nata quasi sotto traccia, ma diventata rapidamente centrale nel nuovo corso giallorosso. L’impatto di Donyell Malen con la Roma è stato immediato, al punto da riaccendere entusiasmi che a Trigoria non si vedevano dai tempi di Radja Nainggolan. Un acquisto di gennaio che, numeri e prestazioni alla mano, ha già cambiato volto alla squadra.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il futuro dell’olandese è ormai segnato. Nonostante Malen sia ancora formalmente un giocatore dell’Aston Villa, la Roma è pronta a riscattarlo a prescindere dal verificarsi delle condizioni previste nell’accordo.

I giallorossi hanno versato 2 milioni per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, che scatterebbe al raggiungimento del 50% delle presenze e alla qualificazione aritmetica in Europa (esclusa la Conference). Sullo sfondo resta il tentativo fallito del Napoli di Antonio Conte, frenato dai paletti economici e dall’impossibilità di inserire l’obbligo. Dettagli che, però, non cambiano la sostanza: Frederic Massara ha deciso, Malen verrà riscattato comunque.