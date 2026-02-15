Autore di un’altra doppietta, Donyell Malen ha commentato la partita contro il Napoli ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE DI MALEN

5 partite e 5 gol da quando sei con la Roma, come ti senti?

“Ovviamente sono deluso perché non abbiamo vinto e nel calcio quando non si portano a casa i 3 punti è così”.

Come ti senti con i compagni e l’allenatore?

“Ho un buon feeling con il club e con l’allenatore. Avevo fiducia quando ho firmato con la Roma e sono felice“.

Perché hai scelto la Roma e che ruolo ha avuto Gasperini in questa scelta?

“Gasperini mi ha spiegato quale sarebbe stata la sua posizione e le sue ambizioni e sono contento per essere qui”.