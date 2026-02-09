Pagine Romaniste (G. Rufino) – La Roma non sbaglia la gara che contava. Contro il Cagliari arriva un 2-0 netto, costruito su intensità e controllo, che cancella il brutto ricordo dell’andata e tiene i giallorossi pienamente agganciati alla zona Champions. Una prestazione solida per atteggiamento, in cui la squadra ha imposto ritmo e qualità senza concedere quasi nulla, sfruttando al meglio il contesto favorevole arrivato dagli altri campi.

Ancora una volta il volto della serata è stato Donyell Malen. La sua doppietta ha dato concretezza a una Roma capace di creare tanto ma non sempre cinica: il primo gol ha sbloccato una gara dominata, il secondo l’ha chiusa definitivamente. La sua velocità e capacità di attaccare la profondità stanno diventando un fattore costante nel sistema offensivo, esattamente ciò che Gasperini chiedeva.

Con questi tre punti la Roma resta quinta, a pari punti con la Juventus e a -3 dal Napoli. Il successo contro il Cagliari non è solo classifica, ma fiducia in vista degli scontri diretti imminenti. La strada per la Champions passa dalla continuità di prestazioni come questa, più ancora che dagli episodi.