CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – C’è chi conquista la città con i gol e chi lo fa con un sorriso. Donyell Malen sembra aver scelto entrambe le strade. E così, mentre la piazza inizia ad assaporare il suo talento, sui social è già diventato virale un episodio che racconta molto del suo carattere. Un semplice pomeriggio qualunque nel quartiere Eur, dentro un supermercato. Tra gli scaffali del reparto carni, con il carrello della spesa accanto.

Un tifoso lo riconosce, scatta un selfie. Malen sorride, si ferma, si concede allo scatto come se fosse la cosa più naturale del mondo. L’immagine fa il giro della rete in poche ore. Disponibile, curioso, presente, l’attaccante olandese sembra quindi aver già capito il segreto di Roma: qui il calcio è ovunque, nei bar, nei quartieri, tra la gente.

E poi c’è un compagno di viaggio speciale in questa fase di ambientamento: il connazionale Rensch. Amico, guida, punto di riferimento. È Devyne che lo ha aiutato a inserirsi nei primi giorni, tra allenamenti e vita quotidiana. I due spesso si vedono insieme lontano dai riflettori, a passeggiare, a godersi il sole e l’aria aperta tra la Capitale e il mare di Ostia.