Malagò vota Friedkin: “Non viene a speculare”

Malagò ha parlato della trattativa che riguarda il passaggio della proprietà della Roma da Pallotta a Friedkin: “Conosco bene alcune persone vicine a Friedkin e mi dicono che è un investitore di lungo periodo, non uno speculatore. Dunque ha una strategia e in questa immagino che rientri anche lo stadio, perché oggi non è possibile fare impresa senza uno stadio“. Il texano ieri ha trascorso la giornata a Torino e come da copione non ha seguito la partita tra Roma e Juventus. Il magnate è pronto a completare l’acquisto del club e si attende ormai soltanto la firma sul contratto preliminare. Come consigliato dai suoi fedelissimo e i dirigenti della stessa Roma, manterrà un profilo basso fino alla fumata bianca. Il viaggio dell’ad Fienga a Londra, poi, ha rallentato l’operazione Ibanez per il quale sono già stati scambiati i documenti con l’Atalanta e al momento non è ancora fissato il volo per il calciatore. Lo scrive Il Tempo.