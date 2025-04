Continuano a rincorrersi le voci sul futuro assetto dirigenziale della Roma, ancora alla ricerca di un nuovo amministratore delegato. Tra le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, era emerso anche il nome di Giovanni Malagò. A spegnere subito le voci ci ha pensato però lo stesso presidente del CONI, intervenuto in conferenza stampa, dove ha commentato con ironia il possibile accostamento al club giallorosso.

“Io CEO della Roma? Una bella fantasia”, ha dichiarato Malagò, aggiungendo: “Ne ho lette diverse, ma questa non è male.” Nel corso della conferenza, Malagò ha voluto anche esprimere la sua preoccupazione per i disordini registrati in occasione del derby della Capitale: “Fa riflettere, nel senso non positivo, che a distanza di anni ci siano ancora 1.500 poliziotti impegnati e tredici agenti feriti. Un quadrante della città è stato in ostaggio, e questo non può lasciarci indifferenti.”

Con queste parole, Malagò prende le distanze da ogni possibile coinvolgimento diretto nella Roma, pur sottolineando indirettamente l’importanza del ruolo che il club riveste nella città e nel panorama calcistico nazionale.