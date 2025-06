In un momento in cui la panchina della Nazionale Italiana è al centro di tante ipotesi e riflessioni, arriva una parola chiara e definitiva su uno dei nomi più stimati del panorama calcistico italiano: Claudio Ranieri. L’ex allenatore della Roma, del Leicester e di tante altre squadre, ha declinato l’eventuale proposta di guidare gli Azzurri, confermando ancora una volta la sua serietà e coerenza.

A riportare il tutto è stato Giovanni Malagò, Presidente del CONI, intervenuto durante la presentazione della 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Malagò ha sottolineato con ammirazione: “Ranieri è una persona molto seria e quello che apprezzo di lui, merce rara nel mondo dello sport e del calcio, è che quando dà la parola, qualunque cosa succeda, la rispetta. E questo è quello che ha fatto Ranieri.”

Secondo Malagò, l’ex tecnico avrebbe fin dall’inizio chiarito la sua non disponibilità a prendere il posto di commissario tecnico, lasciando intendere che solo condizioni particolari lo avrebbero potuto far vacillare. Un rifiuto che, nel calcio delle incertezze e delle panchine traballanti, suona quasi come un gesto di Fair Play in pieno stile Ranieri.