Maksimović: “A settembre dovevo firmare con la Roma. La proprietà non voleva sforare il budget prefissato”

Intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il difensore ex Napoli e Genoa, Nikola Maksimović, ha dichiarato di un forte interesse passato, da parte della Roma. Ecco le sue parole: “A settembre dovevo firmare con la Roma. Parlai con Tiago Pinto, con Mourinho: per loro andava bene perché in quel momento era finito il mercato e avevano bisogno di un difensore centrale. E il mio profilo andava bene: posso giocare in una difesa a tre, in una difesa a quattro, sono da otto anni in Italia, parlo bene l’italiano. Però la proprietà non voleva sforare il budget prefissato e chiese a Mourinho di andare avanti con quella rosa almeno fino a gennaio.”.

Sul suo presente e le offerte che sono arrivate al suo tavolo, dato che il serbo classe ’91 è svincolato: “Dopo non è arrivato nulla di interessante per me, solo una nuova offerta dal Brasile: nelle scorse settimane mi ha chiamato Scolari per portarmi all’Atletico Paranaense, ma non me la sono sentita di andare in Brasile“.