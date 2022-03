Makengo: “Bella partita e felici per la prestazione. Siamo delusi per non aver guadagnato i tre punti”

Jean-Victor Makengo, centrocampista dell’Udinese, è stato intervistato durante il post-partita di Udinese-Roma 1-1. Queste le sue parole:

MAKENGO IN ZONA MISTA

“È stata una bella partita, felici per la prestazione, peccato per il gol preso all’ultimo minuto. L’obiettivo é non guardare l’avversario, vogliamo giocare con il nostro stile di gioco e andare a Napoli per fare punti. Non abbiamo tanto giocato insieme ma in allenamento giochiamo insieme e sappiamo le qualità di ciascuno. È facile giocare con questi giocatori. È stata una bella partita e siamo molto felici di avere questi tifosi. Non dobbiamo buttare tutto quello che abbiamo fatto, c’è delusione per non avere guadagnato i tre punti ma abbiamo dimostrato il nostro gioco“.