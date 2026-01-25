Autore di grandi parate per la sua squadra, Mike Maignan parla così ai microfoni di DAZN:

Sulla prestazione della Roma e sul rigore.

“Certo siamo venuti per i tre punti. Abbiamo trovato una squadra tosta ma lo sapevamo. Abbiamo avuto l’occasione di fare gol nel primo e nel secondo l’abbiamo trovato. Sul rigore non serve commentare. Cosa deve fare Bartesaghi si deve tagliare le braccia?! Potevano anche fischiare il secondo su Pulisic”.

Riguardo la corsa Champions.

“Per i primi posto ci sono tante squadre forti e avere più punti possibili servono per continuare al meglio il nostro cammino”.