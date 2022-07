Maglie a ruba: Dybala è l’idolo dei bambini

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Mentre Dybala sudava in campo in allenamento, negli store della Roma si faceva lo stesso per stare appresso alle richieste di maglie con il suo nome e il suo numero. Preso d’assalto anche lo store online del club, con una richiesta così forte che mai nessun nuovo giallorosso aveva avuto in passato. Tanto che nei negozi avevano finito anche le lettere per scrivere il suo cognome e il due e l’uno per andare a comporre il 21.

Con una particolarità, però: la maggior parte delle richieste questa volta sono arrivate dai bambini. Frutto del volto pulito di Dybala, della sua immagine e di ciò che trasmette. Dybala piace a tutti, ma soprattutto ai più giovani, anche ai giovanissimi. E l’impressione è che il trend non si arresterà e che la maglia di Dybala resterà la più venduta in assoluto della stagione. Se poi dovesse partire bene, sarà addirittura boom.