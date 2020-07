Magic Veretout, notte da leader

Corriere dello Sport (G. Marota) – “Air Jordan” ieri sera ha rimesso le ali. Come faceva Micheal con i suoi Chicago Bulls, ieri Jordan Veretout si è caricato la Roma sulle spalle da leader indiscusso. Per intensità e qualità la sua partita contro la Fiorentina va decisamente oltre i due rigori segnati, entrambi perfetti nell’esecuzione, con il portiere spiazzato. E pure se dovessimo ridurla ai tiri dal dischetto verrebbe da dire che trasformare un penalty, un po’ come realizzare un tiro libero, non è assolutamente scontato. Servono lucidità, concentrazione, tecnica e freddezza. Dando poi uno sguardo alle statistiche, emerge che il francese ieri ha giocato più palloni di tutti nella metà campo avversaria (41), ha sradicato 6 volte la sfera dai piedi dei calciatori viola ed è uscito dal campo con un’invidiabile 92,7% di passaggi riusciti. Al 91′ ha addirittura sfiorato la tripletta con un inserimento che probabilmente meritava miglior fortuna. È il calciatore totale di questa Roma: miglior regista, miglior incontrista, miglior incursore e miglior esecutore nei calci piazzati. Angoli, punizioni e rigori fa poca differenza, Jordan mette la palla dove vuole. Altro record da annotare: da quando è in Italia si è presentato 14 volte dagli undici metri e non ha mai sbagliato.