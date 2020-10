Magic Pedro, gol per Paulo

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Arrivato qualche giorno prima di Friedkin, la Roma aveva corteggiato Pedro già a gennaio, quando il Chelsea non volle trattare la sua cessione. Il calciatore ha aspettato di svincolarsi per accettare la proposta giallorossa, convinto da Fonseca. Ad Udine ha firmato la vittoria con un gran tiro, risolvendo una partita molto equilibrata, con tante lacune da parte della Roma. Ha cominciato la sua avventura in Italia con lo spirito giusto, dimostrando professionalità e grande umiltà nel mettersi al servizio di Fonseca. Può diventare un vero trascinatore per questa squadra, alla quale può aggiungere esperienza e personalità.