Madalina Ghenea: “Che Zaniolo è un talento lo sanno tutti. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati”

Continua il botta e risposta social riguardante la vita privata di Nicolò Zaniolo. L’attrice e modella romena Madalina Ghenea ha risposto con una storia sul suo account Instagram per fare chiarezza sulla situazione, queste le sue dichiarazioni:

Leggi anche: Zaniolo dice basta: disattivato account Instagram – FOTO

“Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Così come ha scritto lui, lo scrivo anche io, sono felice di questa conoscenza. E’ una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati“.