Massimo Maccarone, ex attaccante dell’Empoli, ha parlato anche del derby di Roma durante un’intervista ai microfoni di TuttoMecatoWeb.com. Le sue parole in merito:

Domenica c’è il derby di Roma…

“Stimo tanto Ranieri, ma ho avuto anche Baroni come allenatore, quindi non saprei chi tifare. Oggi vedo più avanti la Roma per l’entusiasmo che si è creato, però la Lazio dopo la sconfitta in Europa avrà sicuramente qualcosa da dare in più a livello di orgoglio”.