Ma per Fonseca i piani non cambiano

Corriere dello Sport (G.Marota) – La positività al Covid dei due ragazzi della Primavera non stravolge le strategie della Roma. La tabella di marcia prevedeva per la giornata di lunedì l’ormai ciclica igienizzazione degli ambienti, ma il club ha anticipato l’intervento a ieri. Questo significa che tra oggi e domani i giocatori rientrati dai prestiti potranno tornare ad allenarsi in totale sicurezza. I giovani della Primavera, invece, sono stati fermati fino al 24 agosto e nelle prossime ore tutti faranno il test. In ottica prima squadra non cambia il programma. I ragazzi di Fonseca si ritroveranno il 27 agosto per iniziare la preparazione.