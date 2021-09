Ma Mourinho non ha gradito: “La rosa non è all’altezza”

Il Messaggero (S. Carina) – Sprazzi di vero Mou. Quello che ti sorprende quando meno te lo aspetti. Leggi 5-1 e pensi ad un post-gara sereno e tranquillo. Mai dare nulla per scontato con José nei paraggi: “Stiamo creando una vera squadra ma non abbiamo giocato bene e non mi è piaciuto il gioco. Abbiamo avuto un centrocampo con poca intensità, i due terzini non hanno spinto tanto e abbiamo perso tanti duelli difensivi”. È il primo affondo. Non sarà l’ultimo.

Il secondo è un messaggio chiaro alla società (e alla piazza): “Abbiamo dei limiti, devo pregare San Pietro per non avere infortuni. La differenza fra noi e le altre top squadre sta nelle opzioni in panchina, è una realtà. I ragazzi devono crescere e hanno bisogno di tempo. Dobbiamo trasformare dei bambini in giocatori competitivi. Con il Cska ho finito la partita con 4 centrali ed è una cosa che di solito non si fa mai”.

Ce ne sarebbe abbastanza per ritenersi soddisfatti. Ma il portoghese non è sazio. E così, quando gli viene chiesto di Pellegrini e del rinnovo, sorpassa a destra il gm Pinto che poco prima del match aveva utilizzato volutamente toni più pacati (“Trattativa complessa ma rimaniamo fiduciosi, visto che entrambi le parti vogliono arrivare alla firma“): “Lorenzo è un giocatore con super qualità, con un potenziale grande. Voglio dire molto di più. Mi ha detto ieri che firmerà il suo nuovo contratto nei prossimi giorni”.

Il diretto interessato, a Sky, sorvola: “La fiducia del tecnico mi ha aiutato moltissimo, posso solo ringraziarlo. Ma questo è solo l’inizio. Deve continuare a farmi e a farci crescere. Quest’anno dentro Trigoria c’è qualcosa di speciale e dobbiamo continuare a migliorare se vogliamo vincere qualcosa“. Nessun riferimento al contratto, ma parole che comunque guardano ad un futuro insieme.