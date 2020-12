Ma l’emergenza non è finita. E Smalling resta un rebus

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Fonseca è preoccupato per la formazione da mandare in campo contro il Sassuolo perchè anche lì mancheranno diversi titolari. Il caso che tiene più in ansia il portoghese è quello di Smalling. L’infiammazione al ginocchio non è stata superata completamente e quando il tecnico gli chiede di forzare il difensore avverte ancora dolore. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma la sua presenza è in forte dubbio. Non ci sarà nemmeno Mancini a cui è stata confermata la lesione all’adduttore destro. In difesa un solo titolare è sicuro ed è Ibanez con Fazio e Kumbulla che hanno ripreso ad allenarsi da pochi giorni. Fuori anche Veretout che potrebbe mancare per una decina di giorni. In mezzo al campo spazio per Cristante e Pellegrini. Jesus rimane in preallarma per giocare due partite in quattro giorni.