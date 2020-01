Ma la Roma non vuole correre rischi. Si punta a recuperarlo solo a luglio

La maglia azzurra della Nazionale Zaniolo la tornerà a vestire nella prossima stagione. Da parte della Roma non c’è nessuna intenzione di rischiare. I medici Manara e Causarano programmeranno la rieducazione secondo tempistiche graduali, senza assilli. Non c’è l’esigenza di recuperarlo in fretta, questo è emerso dopo un vertice che si è tenuto in società. Zaniolo non andrà all’Europeo, si presenterà in ritiro da luglio per la nuova stagione. Dirigenti e medici hanno parlato col ragazzo, con il suo agente e con i suoi genitori. E’ stato chiamato da De Rossi e una telefonata molto calorosa l’ha ricevuta anche da Fonseca che lo ha fatto sentire importante, gli ha rinnovato tutta la sua stima, lo ha caricato e lo ha sentito su di morale. Lo riporta il Corriere dello Sport.