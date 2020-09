Ma è gelo con Fonseca: allenatore sotto esame

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La valutazione su Fonseca sarà fatta dopo la partita di Udine, alla terza giornata. Dopo c’è la sosta, il momento migliore per cambiare, e subito dopo si chiuderà il mercato, quindi i giochi saranno fatti. Se la Roma avrà solo un punto il cambio di allenatore sarà preso in considerazione. I nomi principali per la successione sono Allegri e Sarri. Il primo è libero e per tornare in pista vuole una squadra per vincere, oltre ad un ingaggio all’altezza. Il secondo è ancora legato alla Juventus. Per un allenatore che vuole aprire un ciclo il momento migliore per prendere la Roma è adesso che i nuovi proprietari stanno cercando di ricostruire. Sullo sfondo resta Rangnick. In società qualcuno propone Mazzarri che sarebbe il traghettatore in una stagione di transizione. Al momento comunque Fonseca non rischia. Le sue dichiarazioni su Smalling hanno messo in imbarazzo la società che non può spendere 20 milioni che chiede il Manchester United. Fonseca si aspetta rinforzi per non vedere la squadra indebolita rispetto all’anno scorso. Sabato ha fatto discutere anche la mancata entrata di Dzeko su cui non c’era alcun veto della società riguardo il suo utilizzo.