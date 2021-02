Non è un momento felice per Alisson. Le prestazioni in campo parlano chiaro ed ora ci si mette anche la vita privata. Nella notte italiana è morto suo padre, Jose Agostinho Becker, affogato durante una nuotata in un lago vicino la propria abitazione. Questo è quanto riporta la polizia locale. Secondo quanto riportato da ESPN Brasile, le autorità avrebbero scartato l’ipotesi del delitto.