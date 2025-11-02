È morto Giovanni Galeone, tecnico della storica promozione del Pescara, che ha allenato anche la panchina dell’Udinese e del Napoli, maestro di Gian Piero Gasperini e di Massimiliano Allegri, che questa sera si sfideranno sul campo di San Siro. La Roma ha espresso vicinanza ai familiari dell’ex tecnico, scomparso a 84 anni, con un post su X “L’AS Roma si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa di Giovanni Galeone. Il club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia”.