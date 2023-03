Nella seconda giornata dei gironi di qualificazione a Euro 2024, il Portogallo sfida in trasferta il Lussemburgo dopo la vittoria per 4-0 contro il Lichtenstein all’esordio. Impegnato con il Portogallo il portiere giallorosso Rui Patricio. Partita completamente dominata dalla squadra di Cristiano Ronaldo, che vince per 0-6. Clean sheet per Rui Patricio e il suo Portogallo.