L’ex direttore sportivo della Spal, Fabio Lupo, ha parlato ai microfoni di TV Play del momento di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Mi aspettavo subito che potesse dare un’impronta alla Roma. Lui ha una grande capacità comunicativa, sa quali corde toccare dei calciatori. Lui è stato un grande calciatore, quindi sa come gestire calciatori importanti. Inoltre è un allenatore che ha molte idee che possono essere messe in pratica più facilmente in un club come la Roma piuttosto che in una buona squadra di B come accaduto alla Spal. Merita la riconferma? Per quello che ha fatto vedere fin qui dico sì. Nella sua avventura alla SPAL ha sicuramente pagato il fatto di non conoscere la Serie B, ma anche perché era la sua prima esperienza in assoluto in panchina. Con De Rossi discutevo proprio dal punto di vista tecnico perché io gli chiedevo di semplificare la proposta di gioco, invece lui era convinto di poter imprimere le sue idee anche in cadetteria. La SPAL, inoltre, era costruita per giocare diversamente, proprio gli interpreti richiedevano un altro tipo di gioco. Continuo a pensare, ad ogni modo, che lui possa diventare un allenatore importantissimo in futuro”.