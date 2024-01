L’ex direttore tecnico della Spal Fabio Lupo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Queste le sue parole a “Cose di Calcio” su Cusano Italia Tv:

“Se il club ha ritenuto di intervenire, lo ha fatto sicuramente perché ha considerato la situazione logora. Credo che la soluzione De Rossi sia la più logica. Occorreva sostituire non solo un tecnico, ma anche un uomo in grado di mobilitare la curva, il pubblico, e credo che Daniele De Rossi rappresenti in questo senso la migliore soluzione. Le scelte molto forti hanno spesso ragioni che noi non possiamo vedere – ha dichiarato – Una scelta forte che ti espone in ogni caso a delle valutazioni da parte della tifoseria. Positive se le cose vanno bene, ma nel caso in cui fra un mese le cose non dovessero andare nel segno giusto, questa scelta si rivelerebbe catastrofica per la proprietà”.

“Non credo abbia problemi nel gestire la squadra. Negli ultimi anni soprattutto, ha gestito spesso lo spogliatoio. Lo ha fatto già da compagno di squadra, pur essendo una cosa un pochino differente, ma posso assicurare che come carisma, come impatto sui calciatori, De Rossi ha questa capacità comunicativa. Quando si interfaccerà con un Dybala o un Lukaku, sapranno bene con chi staranno parlando. Per l’aspetto esperienziale dovrà ancora maturare, però sono certo che De Rossi abbia studiato, si sia dato da fare perché è uno che ha voglia di emergere. Sono convinto che troverà delle soluzioni giuste anche sotto il profilo tecnico”.

“Come spesso accaduto ad altri suoi compagni campioni del mondo, ritengono di poter conoscere tutto, e invece spesso vivono una realtà, nella Roma, nel Milan, nella Juventus, ben differente da quella della Spal, della Ternana e di altre. A volte manca loro la capacità di interpretare e di capire che si trovano in un altro ambiente. Ma Daniele l’ho visto lavorare, non è un allenatore pigro. Penso che l’esperienza di Ferrara, nel suo piccolo, gli abbia insegnato tanto e possa essere qualcosa da cui trarre delle riflessioni per fare bene”.