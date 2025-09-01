Il Messaggero (S. Carina) – Ultime ore di mercato decisive per la Roma: Gasperini aspetta un centravanti, un esterno e forse un centrocampista. Lo scambio Dovbyk-Gimenez è vicino ma resta da definire la formula: Massara vuole inserire un diritto di riscatto, altrimenti i nomi restano Embolo e Pinamonti.

Per l’esterno corsa a due tra George (Chelsea) e Dominguez (Bologna), con una terza pista a sorpresa. L’inglese convince per prospettiva, l’argentino costa meno. Baldanzi, invece, tornerà a Verona in prestito con diritto di riscatto. In uscita Pellegrini: il capitano ha aperto alla cessione, con Milan e West Ham interessate. Infine Pessina, obiettivo a basso costo se il Monza accetterà il prestito. Poche ore e si capirà il volto della nuova Roma.