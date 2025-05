Il Tempo (L. Pes) – Vincere e sperare. Questo l’imperativo della Roma. Il destino non è nelle proprie mani ma la squadra giallorossa ha l’obbligo di vincere per poi guardare al risultato della Juve. Il destino passa soprattutto per Di Francesco, ex giallorosso e ultimo allenatore a portare la Roma in Champions.

Ranieri recupera Dovbyk, che dovrebbe partire dalla panchina vista l’intera settimana senza allenamenti. La squadra iniziale dovrebbe essere quella vista contro il Milan ma attenzione all’ipotesi Rensch che potrebbe far scalare Paredes in panchina.