Sasa Lukic, centrocampista del Torino, è stato intervistato durante il pre partita di Torino-Roma. Queste le sue parole:

LUKIC A SKY SPORT

“Nel gennaio scorso abbiamo vinto in casa contro l’Inter e da lì in poi abbiamo vinto quasi tutte le partite fino a maggio. Anche quest’anno abbiamo vinto contro la Roma in casa loro per 2 a 0. Purtroppo però quest’anno non siamo riusciti ad andare molto bene“.