Autore del gol del definitivo 1-1 tra Feyenoord e Roma, Lukaku ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida del De Kuip. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto una buona partita, ho avuto tre occasioni e ci sono state delle chance anche per gli altri. Alla fine venire qui a Rotterdam e fare un pareggio è un buon risultato. Ora li aspettiamo all’Olimpico”.

Hai segnato 379 gol in carriera: te lo ricordavi? “No, ma era più importante vincere oggi. Il Feyenoord è molto forte, in fase di possesso fanno giocate interessanti. Io e Karsdorp guardiamo il calcio olandese, abbiamo cercato di parlare con la squadra. Abbiamo fatto una buona partita. Un 1-1 a Rotterdam è un buon risultato”.

Qual è secondo te la forza di questa Roma?

La nostra forza è che noi non molliamo fino alla fine. Qualsiasi volta lo facciamo vedere. Oggi abbiamo fatto una buona partita, sia Paulo che Lorenzo e Rick. Anche Zale ha fatto una partita interessante, così come i giocatori che entrano dalla panchina.

Come stai moralmente?

Ultimamente era un po’ difficile. Per un attaccante che non fa gol da tanto tempo è difficile. Ho continuato a lavorar e fare le cose che il mister mi chiedeva, aprendo gli spazi per Lorenzo. Poi oggi sono stato fortunato con il gol perché l’ho colpita un po’ male. Peccato che non abbiamo vinto perché abbiamo avuto le occasioni per farlo. Stiamo crescendo, con un nuovo sistema di allenamenti. È ancora lunga e li aspettiamo a Roma settimana prossima.

Due curiosità, cosa ti ha portato De Rossi? E per il futuro qual è il tuo desiderio?

Il mister vuole che giochiamo e che abbiamo personalità con la palla. In fase di possesso dobbiamo lavorare ancora. Voglio solo pensare alla Roma, poi vediamo alla fine della stagione.