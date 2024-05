Lukaku il trascinatore in coppia con Abraham. Un attacco a tutta forza

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Servirà la partita perfetta, in entrambe le fasi. Ma serviranno almeno anche due gol, per poter sognare di arrivare fino a Dublino e giocarsi la finale del 22 maggio. Ecco allora perché Daniele De Rossi per la sfida di stasera sta pensando all’attacco pesante, con le due punte (Lukaku e Abraham, con il centravanti inglese favorito su Azmoun), per cercare anche di alzare il pallone, non correre troppo appresso alle frecce del Bayer Leverkusen e andare a fare la guerra negli ultimi 20-25 metri di campo.

Si parte da chi è in dubbio e poteva cambiare invece tuto, Paulo Dybala. Al 90 per cento l’argentino partirà infatti dalla panchina, per poi vedere cosa succederà strada facendo. Il tecnico della Roma, invece, sta pensando di mettersi dietro a tre, come già successo del resto nella gara d’andata, con Spinazzola braccetto a sinistra ed El Shaarawy a tutta fascia. Per passare e inseguire il sogno stasera bisogna davvero fare gol. Anzi, bisogna farne almeno due. Ed è evidente come il primo a doversi preoccupare di contribuire, in tal senso, sia Romelu Lukaku.

Il belga è l’uomo che è più avvezzo alla materia, nella speranza poi che Abraham – se dovesse essere proprio lui a fare coppia con Romelu – abbia voglia di rivincita dopo il clamoroso errore dell’andata e quello arrivato a fine partita contro la Juventus. L’errore dell’andata basta, stasera servirà il riscatto.