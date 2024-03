Lukaku, il bomber interrotto

Il Messaggero (G. Lengua) – Romelu Lukaku ha la sensazione di essersi arenato e vorrebbe fare qualcosa in più. I campioni del suo calibro, specialmente se attaccanti, si alimentano a suon di gol e successi. Da prima che arrivasse Daniele De Rossi in panchina, però, il suo rendimento è calato rispetto alla prima parte della stagione.

Prevedibile, dato che è stato sempre titolare senza mai fermarsi. Il tecnico ripone in lui enorme fiducia. Lukaku, quindi, non è solo il bomber che segna ogni partita, ma è anche quel calciatore che dà profondità alla squadra, che permette agli esterni di inserirsi, che fa le sponde e prende a sportellate i difensori.

Con il Monza tornerà a comandare l’attacco. De Rossi dovrebbe ripartire con il 4-3-3 dopo l’esperimento di lunedì scorso con la difesa a tre. Gli esterni offensivi saranno Dybala ed El Shaarawy, a centrocampo torna l’assetto base composto da Cristante, Paredes e Pellegrini. Cominceranno centrali di difesa Mancini e Ndicka, mentre sulla corsia di sinistra tornerà Spinazzola e a destra Kristensen. Karsdorp resta in infermeria, dovrebbe recuperare la settimana prossima. Reintegrato, invece, Llorente, ma per lui è prevista la panchina. Per il futuro, piace Jorthy Mokio, centrale di piede sinistro, classe 2008. Gioca nel Gent.