Lukaku-Dybala, riecco la coppia regina. Ma la Joya si deve sbloccare in Europa

Corriere della Sera (G. Piacentini) – L’ultimo gol in Europa lo ha segnato il 31 maggio del 2023, una data che i giallorossi non dimenticheranno facilmente. Paulo Dybala ci aveva provato, nella finale di Europa League a Budapest, a regalare alla Roma il secondo trofeo internazionale consecutivo ma il Siviglia e l’arbitro inglese Taylor non sono stati dello stesso avviso. C’è da dire che compresa la doppia sfida col Feyenoord ha collezionato solo 5 presenze, ma comunque è arrivato il momento di cancellare lo zero dalla colonna dei gol fatti in Europa League.

Anche perché in campionato le cose, da quando sulla panchina c’è Daniele De Rossi, per lui vanno alla grande: in 6 presenze ha collezionato 7 reti più un assist, a Monza, per Lukaku. L’attaccante belga, tornato al gol anche in campionato, al contrario dell’argentino è l’uomo dell’Europa League: sono 6 le reti realizzate in stagione in 8 presenze. La coppia ha ricominciato a funzionare: la Roma non aveva due attaccanti in doppia cifra (in campionato) dalla stagione 2016/17: in quell’occasione si trattava di Dzeko (29) e Salah (15).