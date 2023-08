Romelu Lukaku è pronto a diventare un calciatore della Roma. L’attaccante belga è stato intercettato ad un torneo giovanile a Boom, in Belgio dove suo figlio ha giocato la sua prima partita con l’Anderlecht. L’attaccante ha rivelato alle persone lì presenti: “Sono nervoso… Domani volerò a Roma per firmare“. A riportarlo è il quotidiano belga HLN.BE. Dunque affare ai dettagli e poi Big Rom riabbraccerà Mourinho. I dirigenti giallorossi sono a Londra per trattare e vogliono concludere al più presto.

