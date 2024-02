Lukaku a terra: l’assist per Acerbi e due gol mangiati. Romelu, altro flop

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Doveva essere la sua partita, la sfida delle rivincite, la gara dove provare a far vivere dall’altra parte rabbia e risentimento. E invece alla fine la rabbia è diventata gioia e il risentimento si è trasformato in scherno. Insomma, anche ieri Lukaku ha girato a vuoto e non è neanche la prima volta. Alla vigilia Daniele De Rossi si era dimostrato fiducioso. Concetto rimarcato anche prima della partita: “Lukaku è molto tranquillo, lo vedo sereno”. E invece sereno non lo era, esattamente come poi si è visto durante la partita. E di gol non ne sono arrivati. Anzi, i due che si è divorato in rapida sequenza gridano quasi vendetta.

A conti fatti, dunque, Lukaku ha fallito ancora una volta un appuntamento con un big match. Il problema vero è che quando arrivano le grandi il belga è quasi sempre il peggiore in campo. Nelle sfide alle grandi quest’anno ha lasciato il segno solo con Fiorentina e Napoli. Troppo poco per un centravanti come lui, che proprio nei momenti chiave dovrebbe riuscire a prendere per mano la squadra e a trascinarla fuori dalle sabbie mobili. E allora, probabilmente, il ritorno di Azmoun dalla Coppa d’Asia può dargli realmente la possibilità di ricaricare le pile.