Luiz Felipe: “Il derby è un campionato a parte. Dobbiamo fare la partita perfetta”

Luiz Felipe, difensore della Lazio, è stato intervistato durante il pre-partita di Lazio-Roma. Queste le sue parole:

LUIZ FELIPE A SKY SPORT

“Sappiamo che il derby è un campionato a parte, secondo me oggi dobbiamo fare una partita perfetta, così se oggi vinciamo siamo lì con le altre squadre. Vogliamo vincere, abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi e dobbiamo entrare con la cattiveria giusta“.

Questa stagione ci ha raccontato che nei big match si è vista la Lazio migliore. E’ un problema mentale?

Secondo me è normale sbagliare una partita o due, ma oggi è una partita che dobbiamo vincere e per farlo dobbiamo fare la partita perfetta. Con le grandi abbiamo sempre fatto bene e con le piccole abbiamo sbagliato qualcosina, ma per questa partita siamo preparati e vogliamo vincere.

C’erano tanti tifosi a Formello che vi hanno accompagnato, ma oggi si giocherà a porte chiuse. Che effetto farà?

Ci mancano i tifosi in campo con noi in una partita così difficile, ma a Formello ci hanno dato la carica giusta e allora sono con noi in campo.