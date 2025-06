Il Messaggero (D. Aloisi) – Il 30 giugno è la data cerchiata in rosso sul calendario di Massara, che dovrà chiudere delle operazioni in uscita per poi concentrarsi su quelle in entrata. Paredes e Shomurodov sono pronti a salutare e nelle prossime ore arriverà anche l’ufficialità di Zalewski all’Inter.

In stand-by la cessione di Angelino all’Al-Hilal, con il club saudita che prima farà un ultimo tentativo per Theo Hernandez. Con la cessione dello spagnolo non si sacrificherebbe Ndicka: sull’ivoriano ci sono United e Newcastle. In difesa piace Lucumi ma fino al 10 luglio, data di scadenza della clausola di 28 milioni, la Roma non presenterà offerte. Sul giocatore anche Monchi (Aston Villa) e Tiago Pinto (Bournemouth).

Alternative sono Cresswell del Tolosa e Goglichidze dell’Empoli già trattato a gennaio. A centrocampo piace Anjorin, sempre dell’Empoli e O’Riley. A destra occhi su Wesley, per cui il Flamengo chiede 30 milioni di euro. Vice Dovbyk: il Leeds ci prova per Krstovic, occhi su Boving dello Sturm Graz.