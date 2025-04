Luca Zingaretti svela: “Con Re Carlo abbiamo parlato di Roma, anche lui è un tifoso”

Re Carlo III e la sua consorte, la Regina Camilla, si trovano a Roma da lunedì, in visita ufficiale nella penisola. Il sovrano del Regno Unito, tra le cose, ha avuto modo di scambiare due chiacchiere con l’attore Luca Zingaretti, che racconta l’incontro ai microfoni di AdnKronos: “Ci siamo salutati, è una persona squisita e molto gentile. Abbiamo parlato della Roma, è un tifoso pure lui”. La visita per i sovrani continua anche al di fuori della Capitale; domani, infatti, saranno a Ravenna per una visita alla tomba del sommo poeta Dante.