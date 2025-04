Brutta notizia in casa Fiorentina in vista del prossimo turno di campionato. Dopo la vittoria ottenuta oggi contro l’Empoli per 2-1, la squadra di Palladino dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini per la sfida contro la Roma.

Come riportato dalle cronache della gara, Luca Ranieri è stato ammonito nel corso del match contro i toscani. Una sanzione pesante, perché il difensore viola era diffidato: scatterà dunque automaticamente la squalifica, che lo costringerà a saltare la 35ª giornata di Serie A. Una defezione importante per la Fiorentina, attesa da una sfida di grande livello contro i giallorossi.