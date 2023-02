Luca Pellegrini: “Il derby? Sarà una partita da ex come tutte le altre”

Corriere dello Sport – Il nuovo acquisto della Lazio, Luca Pellegrini si presenta. Queste le dichiarazioni durante la conferenza stampa, sul futuro derby e sulla Roma:

“A casa, in famiglia, i miei amici sono tutti laziali: hanno accolto la notizia come una favola. Il blocco degli italiani? Una cosa positiva. Ma a prescindere ci sono giocatori forti. La Nazionale è il sogno di tutti i bambini come quello di giocare per la squadra per cui tifi. Qui mi devo riconfermare, voglio rimanere. L’Italia è un punto di arrivo, spero di andarci. Un gol su punizione? Prima devo giocare… Vado avanti passo dopo passo. Ma Milinkovic non credo me ne lasci una da battere (ride, ndr). Il derby? Una partita importante, alla fine però, vale 3 punti. Ci saranno delle emozioni che penso ormai di saper gestire. La Roma è il mio passato come la Juve, il Cagliari, il Genoa, l’Eintracht. Sarà una partita da ex come tutte le altre”.