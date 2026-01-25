Roma‑Milan, notte della verità: Dybala a caccia dei 200 gol

Il Messaggero (Stefano Carina) – È la notte della verità, una di quelle in cui capisci cosa vuoi diventare. Roma e Milan sono divise da 4 punti, tre dei quali arrivati dal rigore parato da Maignan a Dybala. Rossoneri secondi, giallorossi quarti, ma il filo che separa Allegri e Gasperini può assottigliarsi ancora, a meno che non arrivi un pari che alla Roma manca da 35 partite, dal 13 aprile.

A Trigoria manca soprattutto un successo negli scontri diretti, o almeno una vittoria contro chi la precede in classifica. Dybala e Modric sono i volti più nobili di una sfida che si annuncia non necessariamente spettacolare, ma certamente avvincente.

A Paulo serve una notte come quella col Porto: una doppietta lo porterebbe a quota 200 gol in carriera. Centrare il traguardo già stasera sarebbe un trampolino che Gasperini pregusta, anche se non lo dice.