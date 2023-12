Corriere dello Sport (M. Erc.) – È un Claudio Lotito sereno e rilassato, quello che si è raccontato in una lunga intervista concessa al podcast dei “The Joumalai”. Il presidente della Lazio ha parlato un pò di tutto, dalla sua attività in politica (elencando anche una possibile formazione di deputati e senatori schierata con il 4-3-3 sarriano), alla sua esperienza nel mondo del calcio.

Sotto questo ultimo aspetto, ha destato particolare interesse sui social il suo racconto di quanto accaduto lo scorso 19 marzo, dopo il derby vinto contro la Roma, quando negli spogliatoi ebbe un confronto acceso con l’allenatore dei giallorossi José Mourinho e il suo giocatore Gianluca Mancini: “lo stavo passando nel tunnel sotto l’Olimpico e c’era un giocatore della Roma (Mancini, ndr) che era completamente nudo per il corridoio. La partita era Lazio-Roma, quindi eravamo a casa nostra. Questo giocatore inveiva contro uno dalla Lazio, io mi sono fermato per capire cosa stesse accadendo, è uscito Mourinho e mi ha detto: “Che c… ti guardi?” io gli ho risposto: “Scusi? Scusi? lo sono il presidente Lotito, porta rispetto! Tu sei un dipendente e sei un ospite!”. A quel punto è intervenuto anche il giocatore nudo, gli ho detto che avrei chiamato la Procura Federale e sono scappati. Le regole sono fondamentali nella vita. lo non ho paura di nessuno, sono abituato a far rispettare le norme, perché sono io il primo a farlo, anche con delle rinunce”.