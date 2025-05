Nelle ultime ore è andato virale un video in rete di una telefonata fatta al presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il tifoso biancoceleste ha iniziato a fare numerose domande: “Sto vedendo Tottenham-Bodo, ma lei si rende conto che stasera ci potevamo essere noi? Ma un paio di acquisti in più?”. Il senatore non perde tempo a rispondere: “Che lavoro fai? Il tassista? E allora fai il tassista”.

Lotito continua criticando i norvegesi: “E’ una squadra di pippe”. Sulla rosa biancoceleste invece: “Noslin è costato 18 milioni, l’ha voluto l’allenatore, mica l’ho chiesto io, l’anno scorso faceva sfracelli. Ci ha messo in croce e adesso sai che mi ha detto? Che c***o gli è successo a questo, l’anno scorso era un fenomeno. I giocatori sono così, purtroppo, hanno la m***a nel cervello, altrimenti non farebbero i giocatori…”. Ha poi concluso, parlando di Tchaouna: “Non conosce nemmeno l’italiano, purtroppo questa è la realtà”.