A seguito del sorteggio del calendario per la stagione 2025/2026, Claudio Lotito, presente a Parma per l’occasione, ha rilasciato un commento a caldo. Nello specifico, al presidente della Lazio è stato chiesto dei derby, che si svolgeranno alla quarta e alla penultima giornata: collocazione, questa, che ha suscitato diverse reazioni da parte dei tifosi di ambo le squadre. Ecco le parole del numero uno biancoceleste: “Derby alla quarta e alla penultima? Fa parte delle sorti, visti i criteri. Auguriamoci di trovarci in una posizione tale che sia ininfluente”.