L’oro di Mkhitaryan. Scommessa vinta

Corriere dello Sport (R.Maida) – C’è un solo giocatore che Fonseca ha sempre scelto tra i titolari nella Roma di campionato: indovinate chi è? Henrikh Mkhitaryan è l’uomo che ha cambiato le prospettive della squadra, migliorandola in efficienza e imprevidibilità. I suoi numeri offensivi sono spaventosi e valgono denaro. Per la società, che vede più vicino l’obiettivo della risalita in Champions League, e per lui stesso che l’estate scorsa, pur di liberarsi dall’Arsenal e fermarsi a Trigoria, accettò un contratto-scommessa con Guido Fienga: un compenso relativamente basso per un campione della sua esperienza ma tanti bonus individuali, due dei quali legati a gol e assist.

Sembrava un accordo presuntuoso, visto dalla parte del giocatore, che aveva uno storico di infortuni piuttosto preoccupante. E invece Micki incasserà un milione al raggiungimento del decimo gol e un altro al decimo assist. Con più di mezza stagione da giocare è già quasi al traguardo: ha segnato 9 reti e prodotto 8 passaggi vincenti tra campionato e coppe. Un rendimento incredibile che, parlando del solo campionato, lo porta al livello di due grandi giocatori della Premier League: Bruno Fernandes e Harry Kane.