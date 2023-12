Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Mourinho per la terza volta in questa stagione dovrà fare a meno sia di Lukaku sia di Dybala. Un grande assist per Andrea Belotti che dopo un avvio positivo si è di nuovo perso tra qualche insicurezza e prestazioni non sempre esaltanti. Senza mezzi termini, quella contro il Bologna sarà per lui un’occasione che sa anche un po’ di ultimatum vista la concorrenza di Azmoun entrato nelle grazie dello Special One. Spazio dunque a Belotti, rinvigorito dal gol contro lo Sheriff, ansioso di centrare il gol numero 110 in Serie A, e adesso certo di giocare per dare una nuova sterzata alla stagione.

Belotti vuole chiudere questo capitolo della stagione per cominciarne uno tutto nuovo, anche a fronte “dell’enta” che presto accompagnerà la sua età. Il centravanti vuole regalarsi una prestazione importante col Bologna per festeggiare al meglio i trent’anni che compirà appena tre giorni dopo la partita, il 20 dicembre. Un traguardo importante della sua vita e che lo mette anche di fronte a un’importante evidenza: non c’è più tempo per sbagliare nel calcio.