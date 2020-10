L’Opa va a rilento: è solo lo 0,938% dell’offerta

Il Messagero (S. Carina) – L’Opa è stata prorogata dai Friedkin fino al 6 novembre, poiché nonostante l’appello di qualche giorno fa del Ceo Guido Fienga si muove ancora poco. Fino ad ora sono state presentate 791.580 richieste, pari allo 0.938% dell’offerta. I Friedkin, che controllano già l’87,53% della società, sperano di arrivare a superare la soglia del 90% per dare il via al delisting che consentirebbe, come si evince dal comunicato del 25 ottobre, “di dedicare tutte le risorse al core business del club“.