Corriere dello Sport (P. Iannarelli) – Parola d’ordine: niente calcoli. Il primo match ball è di quelli ghiotti, da non sprecare assolutamente. È pur vero che da domani ci saranno altre due occasioni, ma l’Atalanta questa sera ha la possibilità di chiudere tutto: l’eventuale vittoria contro la Roma permetterebbe ai bergamaschi di strappare la quinta partecipazione alla Champions League della propria storia. I nerazzurri non butterebbero via nemmeno il pari, ma l’obiettivo è quello di chiudere qualsiasi discorso già con due turni d’anticipo.

La notte di gala prevederà l’abito migliore in base alle disponibilità: il dubbio principale riguarda Ademola Lookman, alle prese con un fastidio infiammatorio al tendine d’Achille destro. Sabato l’allenamento individuale, ieri l’attaccante nigeriano ha provato a capire quali fossero le sensazioni: al momento resta a rischio, il provino di questa mattina sarà decisivo per capire se il giocatore riuscirà ad andare in panchina. La percezione è che Gasperini farà di tutto per avere un’arma in più in attacco: Pasalic è pronto a partire dal primo minuto alle spalle di Retegui.