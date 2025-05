Corriere dello Sport – Ademola Lookman tiene un po’ in apprensione l’Atalanta, sospesa fra il dubbio sulle sue condizioni e la speranza di recuperarlo per lunedì. leri, per un’infiammazione al tendine d’Achille destro che si trascina da un po’, il nigeriano non si è allenato. Ci sono ancora tre giorni per rivederlo in campo e dunque considerarlo disponibile, ma è chiaro che già la giornata di oggi dirà qualcosa di più sulle effettive chance di averlo. Gasperini, anche se non al top, dovrebbe poi utilizzare sicuramente Kossounou e dunque il dubbio è sul terzo centrale (Hien è squalificato): Ruggeri o De Roon le soluzioni più probabili, in corsa anche Toloi e Bellanova.